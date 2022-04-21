Десятки человек погибли в результате серии взрывов в Афганистане (видео)

Место происшествия. Фото: twitter.com/aamajnews24

Сегодня, 21 апреля, сразу в нескольких городах Афганистана прогремели взрывы, в результате которых погибли десятки людей. Число пострадавших также превышает несколько десятков человек.

Как пишет местное издание Aamaj News, на данный момент известно о четырех новых взрывах: в Кабуле, в городе Мазари-Шариф провинции Балх, в городе Кундуз и в провинции Нангархар.

В Кабуле, по данным властей, в результате взрыва пострадали по меньшей мере два ребенка. Взрывное устройство было спрятано в вазе.

Взрыв в провинции Балх унес жизни не менее 30 человек, еще 80 пострадали. Уточняется, что трагедия произошла в оживленной части города, местные жители в момент взрыва совершали намаз в мечети.

Еще по меньшей мере 10 человек погибли и не менее 15 получили ранения в результате взрыва в городе Кундуз.

Также, по данным властей, в Нанганхаре взрыв унес жизни четверых человек, еще один ранен.

Официальной информации о причинах взрывов на данный момент нет.

Напомним, что недавно еще два взрыва произошли в Кабуле.

Внимание: видео содержит шокирующие сцены! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966217-desyatki-chelovek-pogibli-v-rezultate-serii-vzryvov-v-afganistane-video/