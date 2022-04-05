Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее ядерным оружием

Ким Е Чжон. Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына заявила, что применит против Южной Кореи ядерное оружие, если те решатся на "военную конфронтацию", передает РИА Новости со ссылкой на ЦТАК.

"Если Южная Корея пойдет на военную конфронтацию, наши боевые ядерные силы неизбежно будут должны выполнить свой долг", - говорит заместитель главы ЦК Трудовой партии Ким Е Чжон.

При этом она добавила, что Пхеньян не считает Южную Корею своим врагом и они не пойдут на военный конфликт первыми.

"Мы точно выступаем против такой войны… Если нас никто не трогает, то и мы ни за что не нанесем удар первыми… Но если южнокорейские войска тронут хоть пядь нашей земли, то они попадут в такую ужасную катастрофу, которую не могли даже вообразить", - сказала сестра Кима.

КНДР не считает Южную Корею целью своей военной мощи. К тому же, по словам Е Чжон, они являются одной нацией, поэтому она надеется, что Сеул прекратит беспочвенно опасаться за свою безопасность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963482-sestra-kim-chen-yna-prigrozila-yuzhnoy-koree-yadernym-oruzhiem/