Италия откажется платить за российский газ в рублях, если это нарушит санкции ЕС

Рим, Италия. Иллюстративное фото: Pexels

Италия откажется от оплаты за российский газ в рублях, если Евросоюз придет к выводу, что это нарушает введенные ранее санкции, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Итальянское правительство ожидает результатов юридической оценки условий, выдвинутых российским правительством, в Брюсселе. На прошлой неделе Нидерланды призвали свои энергетические компании не следовать условиям России в вопросе поставок газа, так как это нарушает введенные ЕС санкции.

Как пишет издание, Италия заключает энергетические сделки с Республикой Конго и Анголой. Сделки могут принести стране пять млрд кубометров и 1,5 млрд кубометров природного газа в год соответственно.

Напомним, Путин 31 марта подписал указ, согласно которому "недружественные" страны при покупке российского газа должны будут открыть рублевые счета в банках России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965886-italiya-otkazhetsya-platit-za-rossiyskiy-gaz-v-rublyah-esli-eto-narushit-sanktsii-es/