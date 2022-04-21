Пять стран СБ ООН могут составить основу государств-гарантов для Украины, сообщили в МИД России

Флаги Украины у здания Красной Ратуши в Берлине. Иллюстративное фото: Pexels

Директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук сообщил ТАСС, что пять постоянных членов СБ ООН готовы составить основу государств-гарантов для Украины.

Эти государства - Россия, Китай, Великобритания, США, Франция.

На украинско-российских переговорах, помимо нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, обсуждается также вопрос о предоставлении стране гарантий безопасности со стороны других государств.

"Предполагается, что основу института государств-гарантов может составить "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН. Не исключены и другие опции, поэтому точный список еще не определен", - сказал Полищук.

Ранее во Франции заявили, что могут предоставить Украине гарантии безопасности, но только после окончания войны.

Также мы писали, что Зеленский назвал страны, которые готовы обсуждать гарантии безопасности для Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966084-pyat-stran-sb-oon-mogut-sostavit-osnovu-gosudarstv-garantov-dlya-ukrainy-soobschili-v-mid-rossii/