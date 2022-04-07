Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskiy.official

В интервью с турецким телеканалом Habertürk президент Владимир Зеленский назвал страны, которые готовы обсуждать гарантии безопасности для Украины. Выпуск доступен на YouTube.

Эти страны - США, Великобритания, Франция, Германия, Польша, Турция и Израиль.

Объединенной встречи с этими странами, по словам Зеленского, еще не было. Но она точно состоится, так как это подтвердили сами государства, готовые предоставить гарантии.

"Это еще не все гарантеры, но я назвал те страны, которые готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности. Первый шаг - это встреча с представителями этих стран. Затем единое понимание гарантий безопасности, а затем уже общение с российской стороной", - сказал Зеленский.

Ранее глава украинский политик Давид Арахамия перечислил условия подписания Украиной Договора о гарантиях безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963865-zelenskiy-nazval-strany-kotorye-gotovy-obsuzhdat-garantii-bezopasnosti-dlya-ukrainy/