Франция заявила о готовности предоставить Украине гарантии безопасности

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон: Volodymyr Tarasov/Ukrinform/Future Publishing/Getty Images

Франция готова предоставить Украине гарантии безопасности, но только после окончания войны, передает Bloomberg со ссылкой на представителя президента Макрона.

"Гарантии будут включать поставку военной техники с возможным участием других стран, таких как Германия, Италия и Турция", - говорится в сообщении.

Ранее в интервью турецкому изданию Habertürk президент Владимир Зеленский назвал страны, которые готовы предоставить Украине гарантии безопасности. Это США, Великобритания, Франция, Германия, Польша, Турция и Израиль.

Объединенной встречи с лидерами этих государств не было. Но она точно должна состояться, сказал украинский лидер.

Также в недавнем обращении Владимир Зеленский заявил, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965922-frantsiya-zayavila-o-gotovnosti-predostavit-ukraine-garantii-bezopasnosti/