Гонконгская авиакомпания планирует самый длинный беспосадочный рейс в мире

Самолет авиакомпании Cathay Pacific. Фото: facebook.com/cathaypacific

Авиакомпания Cathay Pacific планирует выполнять самые длинные в мире беспосадочные рейсы из Нью-Йорка в Гонконг в облет российского воздушного пространства, передает Bloomberg.

Из-за конфликта в Украине Cathay Pacific будет совершать маршрут Нью-Йорк–Гонконг в обход российского воздушного пространства. И теперь пассажирам придется находиться в воздухе почти 17 часов, поскольку расстояние составит более 16 тыс. км.

Отмечается, что новый воздушный путь станет самым протяженным в мире и побьет предыдущий рекорд, который был установлен авиакомпанией Singapore Airlines во время прямого перелета из Сингапура в Нью-Йорк.

"Мы всегда проводим дополнительные маршруты на случай непредвиденных обстоятельств", – сказала пресс-секретарь авиакомпании.

Ранее "Аэрофлот" сообщил о возобновлении авиасообщения с Казахстаном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1962696-gonkongskaya-aviakompaniya-planiruet-samyy-dlinnyy-besposadochnyy-reys-v-mire/