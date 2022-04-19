Байден испугался пасхального кролика и сбежал от него

Джо Байден и его супруга Джилл на праздничной пасхальной церемонии. Фото: twitter.com/POTUS

Американский президент Джо Байден во время мероприятия в Белом доме испугался пасхального кролика и поспешно ушел от него, передает The Independent.

Как пишет издание, во время обсуждения Байдена с журналистами конфликт между Афганистаном и Пакистаном к ним подошел человек, одетый в костюм пасхального кролика Банни, и помахал рукой. Увидев его, глава США испугался и, прервав разговор, поспешно удалился.

В этот же день американский лидер забыл помахать рукой публике во время праздничной пасхальной церемонии. Первая леди США Джилл Байден подсказала супругу, что нужно делать, но, вероятно, забыла, что микрофон все еще включен. Ее слова "Маши, маши" услышали все присутствующие.

Ранее американский президент Джо Байден два раза оговорился, когда представлял сотрудника на должность в своей администрации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965686-bayden-ispugalsya-pashalnogo-krolika-i-sbezhal-ot-nego/