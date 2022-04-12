Байден дважды оговорился во время выступления в Белом доме

Джо Байден. Фото: Drew Angerer/Getty Images

Американский президент Джо Байден два раза оговорился, когда представлял сотрудника на должность в своей администрации, передает РИА Новости.

Когда Байден выдвигал экс-прокурора Стива Деттельбаха на должность директора Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF), то перепутал аббревиатуру и вместо ATF произнес AFT (Американская федерация учителей). После чего президент США неправильно произнес фамилию кандидата.

"Я горд номинировать Стива Деттельвуда… Деттельбаха. Извините, я неверно произнес ваше имя", – сказал Байден.

Ранее американский лидер перепутал украинцев с иранцами. Он также перепутал Украину с Афганистаном. Затем нечаянно упомянул Ирак и извинился за оплошность.

На другом мероприятии Джо Байден перепутал Камалу Харрис со своей супругой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964594-bayden-dvazhdy-ogovorilsya-vo-vremya-vystupleniya-v-belom-dome/