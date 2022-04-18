Глава Еврокомиссии заявила о неизбежности дефолта в России

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Thierry Monasse/Pool/Anadolu Agency via Getty Images

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена в неизбежности дефолта экономики России из-за санкций ЕС, передает Tagesspiegel со ссылкой на газету BILD am Sonntag.

Как отметила председатель Еврокомиссии, дефолт в российской экономике является лишь вопросом времени.

"Санкции неделя за неделей все глубже въедаются в российскую экономику", – подчеркнула фон дер Ляйен.

По ее словам, экспорт товаров в Россию рухнул на 70%. Валовой внутренний продукт также находится под угрозой краха.

"По текущим прогнозам, ВВП в России снизится на 11%", – сказала политик.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лично передала украинскому президенту Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого необходимо для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС. Она заявила, что этот опросник является основой для дискуссии, которая должна привести к выводу Еврокомиссии о том, готова ли Украина получить устав кандидата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965486-glava-evrokomissii-zayavila-o-neizbezhnosti-defolta-v-rossii/