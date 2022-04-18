Турция начала военную операцию на севере Ирака

Минобороны Турции начало новую военную операцию против боевиков РПК. Фото: Arif Akdoğan/AA

Министерство обороны Турции приступило к новой военной операции против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в северной части Ирака, передает агентство Anadolu.

Как сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, их ВВС в рамках операции "Коготь" успешно нанесли удары по террористическим объектам в районах Метина, Зап и Авашин-Басян.

"Наши героические летчики успешно поразили цели, состоящие из укрытий, бункеров, пещер, туннелей, складов боеприпасов и так называемых штабов, принадлежащих террористической организации", – сказал он.

Отмечается, что Акар прибыл в штаб командования ВВС вместе с начальником Генерального штаба генералом Яшаром Гюлером, командующим сухопутными войсками генералом Мусой Авсевером и командующим военно-морскими силами генералом Аднаном Озбалом.

"Цели, которые были поставлены на первом этапе, достигнуты. <...> Мы полны решимости спасти нашу благородную нацию от террористической беды, которая преследовала нашу страну в течение 40 лет", – добавил министр обороны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965477-turtsiya-nachala-voennuyu-operatsiyu-na-severe-iraka/