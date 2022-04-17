Белый дом выставил на продажу коллекционные монеты с Зеленским (фото)
Сувенирный магазин Белого дома выставил на своем сайте лот с коллекционными монетами, на которых изображен президент Украины Владимир Зеленский.
На монете изображено обращение украинского лидера к членам конгрессу по видеосвязи, которое состоялось 7 марта.
"Это было экстраординарное виртуальное обращение к крупнейшей в мире военной и финансовой державе. Зеленский ссылался на события в американской истории: нападение на Перл-Харбор, которое положило начало Второй мировой войне, и теракты 11 сентября 2001 года, которые начали войну с террором"- говорится в описании.
Цена монеты - 100 долларов. Всего произведено 2500 экземпляров монеты.
В описании к лоту отмечается, что это 32-я монета из серии "Исторические моменты коллекции монет американского президентства".
Согласно данным на сайте, вся прибыль от продажи будет направлена американскому Красному Кресту для помощи народу Украины.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965421-belyy-dom-vystavil-na-prodazhu-kollektsionnye-monety-s-zelenskim-foto/