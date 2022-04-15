34 объекта, связанных с попавшими под санкции россиянами, обнаружили в Испании

Флаг Испании. Иллюстративное фото: Pexels

На территории Испании обнаружили 34 объекта, которые связаны с российскими олигархами, попавшими ранее под санкции Евросоюза, передает El Pais.

Это четыре яхты, один причал и 29 объектов недвижимости.

Большинство из вышеперечисленного находится на территории автономного сообщества Каталония на северо-востоке Пиренеев.

Недвижимость российских предпринимателей нашли в Жироне и Таррагоне, а также в Андалусии, Валенсии и Балеарских островах.

Ранее в Нидерландах были арестованы 20 яхт граждан России. Несколько из них принадлежат лицам, попавшим под европейские санкции.

Затем министерство финансов Франции сообщило, что заморозило российские активы на сумму 23,7 млрд евро.

Также мы писали, что в Италии конфисковали виллу олигарха Мазепина стоимостью 105 млн евро.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1965252-34-obekta-svyazannyh-s-popavshimi-pod-sanktsii-rossiyanami-obnaruzhili-v-ispanii/