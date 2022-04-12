Макрон заявил о готовности посетить Украину

Эммануэль Макрон. Фото: Getty Images/ Anadolu Agency / Contributor

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью BMF TV сообщил, что посетит Киев или любой другой город Украины, если это принесет какую-либо пользу.

"Я готов поехать в Киев или любой другой город Украины, но я не буду делать это только для того, чтобы посетить посольство", - сказал Макрон.

Он добавил, что продолжит поддерживать контакт с президентом Путиным и президентом Зеленским.

Напомним, 10 апреля состоялся первый тур президентских выборов во Франции. После подсчета голосов победу одержал действующий глава Эммануэль Макрон с показателем в 27,84% голосов. Следом за ним расположилась Марин Ле Пен с 23,15%.

Оба претендента вышли во второй тур, который намечен на 24 апреля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964615-makron-zayavil-o-gotovnosti-posetit-ukrainu/