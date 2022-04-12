Отстраненный экс-премьер Пакистана призвал к немедленному проведению выборов

Имран Хан. Фото: Kyodo News Stills via Getty Images

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан на своей странице в Twitter потребовал немедленного проведения парламентских выборов в стране.

"Мы требуем немедленных выборов, поскольку это единственный путь вперед — позволить народу путем честных и свободных выборов решить, кого он хочет видеть своим премьер-министром", – заявил экс-премьер.

По его словам, он также проведет молитву в Пешаваре.

"В среду я проведу джалсу в Пешаваре… Мою первую джалсу после того, как меня сместили из-за смены режима, спровоцированной иностранцами. Я хочу, чтобы все наши люди пришли, поскольку Пакистан был создан как независимое, суверенное государство, а не как марионеточное государство иностранных держав", – добавил Хан.

Ранее министр информации и телерадиовещания Пакистана Фаррух Хабиб сообщил, что по предложению премьер-министра Имрана Хана в стране был распущен парламент и кабмин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964581-otstranennyy-eks-premer-pakistana-prizval-k-nemedlennomu-provedeniyu-vyborov/