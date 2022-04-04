Кабинет министров и парламент распустили в Пакистане

Имран Хан. Фото: Samir Hussein/WireImage

Министр информации и телерадиовещания Пакистана Фаррух Хабиб сообщил в Twitter, что по предложению премьер-министра Имрана Хана в стране был распущен парламент и кабмин.

"Премьер-министр продолжит выполнять свои обязанности в соответствии со статьей 224 Конституции. Кабинет министров распущен", - написал Хабиб.

Он добавил, что парламентские выборы состоятся через 90 дней.

В Би-би-си подтвердили, что пакистанский парламент был распущен президентом Арифом Алви.

Решение последовало после того, как вице-спикер парламента отказался вводить вотум недоверия премьеру Имрану Хану.

Последний утверждает, что Соединенные Штаты замешаны в заговоре против него и пытаются сместить с поста из-за его критики в адрес американского правительства. Также предметом негодования с их стороны были и другие внешнеполитические решения премьера Пакистана.

Однако США опровергли это заявление.

Ранее Имран Хан посетил Москву с официальным визитом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963323-kabinet-ministrov-i-parlament-raspustili-v-pakistane/