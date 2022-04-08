Беларусь вслед за Россией опубликовала список "недружественных" стран

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Правительство Беларуси утвердило список "недружественных" стран, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал республики.

В список вошли 39 государств, которые демонстрируют в отношении Беларуси "недружественные" действия.

Это Соединенные Штаты, 27 стран-членов Евросоюза, а также Австралия, Албания, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Новая Зеландия, Норвегия, Северная Македония, Черногория, Швейцария.

Украины в списке нет.

Ранее 7 марта Россия утвердила список "недружественных" стран. Затем Путин заявил, что страны из этого списка должны будут платить за российский газ рублями. Чему воспротивились лидеры стран ЕС.

Перед опубликованием аналогичного списка Беларуси президент Лукашенко подписал документ, согласно которому "недружественным" странам может быть отказано в платежах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964153-belarus-vsled-za-rossiey-opublikovala-spisok-nedruzhestvennyh-stran/