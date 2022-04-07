Пентагон подтвердил, что российские военные покинули Чернигов и Киевскую область

Пентагон. Фото: pixabay.com

В министерстве обороны США подтвердили, что российские войска покинули Чернигов и Киевскую область. Стенограмма брифинга была опубликована на официальном сайте.

"Мы оцениваем, что они полностью ушли из Киева и из Чернигова", - сказал представитель министерства обороны США, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее по итогам переговоров Украины и России в Стамбуле 29 марта, российская сторона сообщила о сокращении боевых действий на киевском и черниговском направлениях. Часть войск была выведена из указанных районов.

Тем временем представители стран НАТО, которые собрались на встрече в Брюсселе, выразили опасение, что российские войска могут повторно вторгнуться в Киевскую область, как только Путин выполнит свои задачи на востоке Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963963-pentagon-podtverdil-chto-rossiyskie-voennye-pokinuli-chernigov-i-kievskuyu-oblast/