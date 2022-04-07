Страны НАТО выразили опасение, что российские войска могут повторно вторгнуться в Киевскую область

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Соединенные Штаты и союзники по НАТО выразили опасение, что российские военные могут повторно вторгнуться в Киевскую область, передает CNN со ссылкой на источники.

Представители США и Европы предполагают, что как только Путин выполнит свои задачи на востоке Украины, он может снова направить войска в Киевскую область. При условии, если у российской армии останется достаточно "живой силы" и техники.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что война в Украине может затянуться на годы.

Ранее по итогам переговоров Украины и России в Стамбуле 29 марта, российская сторона сообщила о сокращении боевых действий на киевском и черниговском направлениях. Часть войск была выведена из указанных районов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963916-strany-nato-vyrazili-opasenie-chto-rossiyskie-voyska-mogut-povtorno-vtorgnutsya-v-kievskuyu-oblast/