Посол России в США прокомментировал санкции против российских банков
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские санкции против российских банков негативно отражаются на простых россиянах. Сообщение опубликовано в официальном Telegram посольства.
Правительство Соединенных Штатов 6 апреля ввело санкции против Альфа-банка и Сбербанка в России. Также меры коснулись двух дочерей президента Владимира Путина, супруги и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Решение американской стороны прокомментировал посол России в США Анатолий Антонов.
"Безостановочные санкционные выпады администрации демонстрируют истинные стремления США. Пример - ограничения против "Сбербанка" и "Альфа-банка", где большинство россиян хранят свои сбережения. Это прямой удар по населению России, простым гражданам", - сказал он.
По словам Антонова, данные действия наносят также ущерб мировой экономике.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963899-posol-rossii-v-ssha-prokommentiroval-sanktsii-protiv-rossiyskih-bankov/