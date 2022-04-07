Посол России в США прокомментировал санкции против российских банков

Анатолий Антонов. Фото: facebook.com/RusEmbUSA

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские санкции против российских банков негативно отражаются на простых россиянах. Сообщение опубликовано в официальном Telegram посольства.

Правительство Соединенных Штатов 6 апреля ввело санкции против Альфа-банка и Сбербанка в России. Также меры коснулись двух дочерей президента Владимира Путина, супруги и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Решение американской стороны прокомментировал посол России в США Анатолий Антонов.

"Безостановочные санкционные выпады администрации демонстрируют истинные стремления США. Пример - ограничения против "Сбербанка" и "Альфа-банка", где большинство россиян хранят свои сбережения. Это прямой удар по населению России, простым гражданам", - сказал он.

По словам Антонова, данные действия наносят также ущерб мировой экономике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963899-posol-rossii-v-ssha-prokommentiroval-sanktsii-protiv-rossiyskih-bankov/