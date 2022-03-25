"Аэрофлот" сообщил о возобновлении авиасообщения с Казахстаном

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Прямые регулярные авиарейсы между Россией и Казахстаном возобновятся с начала апреля. Самолеты будут летать из Сочи в Нур-Султан, Алматы, Актобе, Атырау и Актау.

Полеты в Казахстан будут осуществляться авиакомпанией "Россия", которая входит в состав "Аэрофлота", сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

Отмечается, что регулярные прямые авиарейсы будут осуществляться из Сочи. Самолеты будут летать несколько раз в неделю в пять городов Казахстана: Нур-Султан, Алматы, Актобе, Актау и Атырау.

Первые рейсы из России в Казахстан запустят с 7 апреля. С полным расписанием можно ознакомиться на сайте "Аэрофлота".

Сообщается, что полеты будут осуществляться на самолетах российского производства Superjet 100.

"Для обеспечения международной программы в Сочи планируется базирование до десяти воздушных судов данного типа", – заявили представители авиакомпании.

Помимо Казахстана, регулярные авиарейсы из России стартуют в Армению, Египет, Израиль, Турцию и Узбекистан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1962150-aeroflot-soobschil-o-vozobnovlenii-aviasoobscheniya-s-kazahstanom/