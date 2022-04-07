Охранника британского посольства подозревают в шпионаже в пользу России
В Германии охранника британского посольства обвиняют в шпионаже в пользу России, передает Bloomberg.
По данным полиции Берлина, охранник по имени Дэвид Баллантайн Смит был экстрадирован из Германии и обвинен в девяти преступлениях в соответствии с "Законом о государственной тайне".
Обвинения касаются "сбора и передачи информации, полезной для России".
Мужчина предстанет перед судом уже сегодня, 7 апреля. Однако адвоката ему не нашли.
Ранее власти Китая предъявили обвинения в шпионаже и передаче секретной информации за пределы страны австралийской журналистке китайского происхождения.
Перебежчицу из Северной Кореи также обвинили в шпионаже и попытках вернуть беженцев на родину. Согласно данным, она передала контактную информацию одного из беженцев и склоняла его к выполнению приказов представителей министерства безопасности Северной Кореи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963893-ohrannika-britanskogo-posolstva-podozrevayut-v-shpionazhe-v-polzu-rossii/