Охранника британского посольства подозревают в шпионаже в пользу России

Флаг Великобритании. Фото: pexels.com

В Германии охранника британского посольства обвиняют в шпионаже в пользу России, передает Bloomberg.

По данным полиции Берлина, охранник по имени Дэвид Баллантайн Смит был экстрадирован из Германии и обвинен в девяти преступлениях в соответствии с "Законом о государственной тайне".

Обвинения касаются "сбора и передачи информации, полезной для России".

Мужчина предстанет перед судом уже сегодня, 7 апреля. Однако адвоката ему не нашли.

Ранее власти Китая предъявили обвинения в шпионаже и передаче секретной информации за пределы страны австралийской журналистке китайского происхождения.

Перебежчицу из Северной Кореи также обвинили в шпионаже и попытках вернуть беженцев на родину. Согласно данным, она передала контактную информацию одного из беженцев и склоняла его к выполнению приказов представителей министерства безопасности Северной Кореи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963893-ohrannika-britanskogo-posolstva-podozrevayut-v-shpionazhe-v-polzu-rossii/