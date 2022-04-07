Алиев и Пашинян поручили главам МИД подготовку мирного документа

Никол Пашинян, Шарль Мишель и Ильхам Алиев. Фото: president.az

По итогам трехсторонней встречи в Брюсселе с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили главам МИД начать подготовку к мирным переговорам между странами.

Как сообщили в пресс-службе армянского кабмина, Пашинян и Алиев поручили своим министрам иностранных дел начать подготовительные работы по мирным переговорам между Ереваном и Баку.

"По итогам встречи достигнута договоренность в соответствии с сочинским соглашением от 26 ноября 2021 года до конца апреля создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации границы между Арменией и Азербайджаном", – говорится в заявлении.

Глава Евросовета Шарль Мишель в своем заявлении также отметил важность гуманитарных жестов обеих сторон "для укрепления доверия и мирного сосуществования".

"Председатель Евросовета отметил заявленное как Алиевым, так и Пашиняном желание быстро продвинуться к мирному соглашению между их странами, говорится в заявлении. С этой целью было решено поручить министрам иностранных дел работать над подготовкой будущего мирного договора, в котором будут рассмотрены все необходимые вопросы", – говорится в сообщении.

Мишель также подчеркнул, что обеспечение соответствующей дистанции между вооруженными силами двух стран является важным элементом предотвращения инцидентов и снижения напряженности. Он подтвердил готовность ЕС предоставить консультации и поддержку.

Ранее Армения призвала Азербайджан начать переговоры по мирному договору.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963876-aliev-i-pashinyan-poruchili-glavam-mid-podgotovku-mirnogo-dokumenta/