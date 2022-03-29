Армения призвала Азербайджан начать переговоры по мирному договору

Совбез Армении. Фото: t.me/arm_gov

Совет безопасности Армении призвал Азербайджан незамедлительно начать переговоры о всеобъемлющем мирном соглашении.

Согласно заявлению Совбеза Армении, опубликованном в Telegram-канале правительства, ситуация в области безопасности вокруг Нагорного Карабаха оценивается как крайне напряженная.

"Анализ ситуации показывает, что Азербайджанская Республика, пытаясь найти мнимые оправдания, готовит почву для новых провокаций в сторону Нагорного Карабаха для совершения нападения, в том числе обвиняя Республику Армения в деструктивных действиях в мирном соглашении", – говорится в публикации.

Отмечается, что в сложившейся ситуации Совбез считает необходимым подтвердить прежнюю позицию Армении и предлагает Азербайджану немедленно начать переговоры по всеобъемлющему мирному соглашению.

Накануне Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщение Минобороны России о том, что азербайджанские военные покинули позиции в Нагорном Карабахе. В Баку также опровергли заявление Минобороны России о том, что режим прекращения огня был нарушен Азербайджаном и что среди пострадавших есть их военные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962495-armeniya-prizvala-azerbaydzhan-nachat-peregovory-po-mirnomu-dogovoru/