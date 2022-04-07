Президент Шри-Ланки отказался подавать в отставку по требованию протестующих

Готабая Раджапакса. Фото: Andy Buchanan - Pool/Getty Images

Глава правительства Шри-Ланки Джонстон Фернандо заявил, что президент страны Готабая Раджапакса не покинет свой пост, несмотря на требования протестующих, передает EconomyNext.

"6,9 миллиона человек проголосовали за президента. Как правительство мы заявляем, что президент ни в коем случае не уйдет в отставку. Мы будем этому противостоять", – заявил Фернандо.

Начиная с прошлой недели, жители Шри-Ланки выходят на массовые акции протеста, требуя отставки президента и правительства, поскольку они не справились с экономическим кризисом.

Правительство утверждает, что экономика страны обрушилась из-за пандемии. Ведь одним из основных источников их дохода является туризм, который за последние два года пострадал.

Но жители уверены, что причиной экономического кризиса является коррупция и кумовство. Близкие родственники Раджапакса, действующего президента, занимают ключевые должности и живут, ни в чем себе не отказывая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963854-prezident-shri-lanki-otkazalsya-podavat-v-otstavku-po-trebovaniyu-protestuyuschih/