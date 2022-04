Стали известны победители 64-й премии Грэмми

Джон Батист с наградами на Грэмми. Фото: Jeff Kravitz/FilmMagic

64-я престижная музыкальная премия Грэмми состоялась в Лас-Вегасе. Впервые после пандемии она прошла в полноценном формате. Трансляция велась на канале CBS.

В номинации "Запись года" победила песня Silk Sonic "Leave the Door Open". А лучшим вокальным альбомом стал "Sour" восходящей звезды Оливии Родриго.

- Лучшее выступление поп-группы/дуэта - Doja Cat и SZA – Kiss Me More;

- Лучший альбом в жанре R&B - Джезмин Салливан – Heaux Tales;

- Лучшее рэп-выступление - Baby Keem featuring Kendrick Lamar – Family Ties;

- Лучший новый артист - Оливия Родриго;

- Песня года - Silk Sonic – Leave the Door Open;

- Лучший альбом в жанре кантри - Крис Стэплтон – Starting Over;

- Лучшее сольное поп-исполнение - Оливия Родриго – Drivers License;

- Лучшая танцевальная/электронная запись - Рюфюс дю Соль – Alive;

- Лучший танцевальный/электронный альбом - Black Coffee – Subconsciously;

- Лучшее кантри-выступление группы/дуэта - Brothers Osborne – Younger Me;

- Лучшее рок-выступление - Foo Fighters – Making a Fire;

- Best metal performance - Dream Theater – The Alien;

- Лучшая песня в жанре рок - Foo Fighters - Waiting on a War;

- Лучший рок-альбом - Foo Fighters – Medicine at Midnight;

- Лучший альтернативный альбом - St Vincent - Daddy’s Home;

- Лучшее R&B выступление - Silk Sonic – Leave the Door Open и Джезмин Салливан – Pick Up Your Feelings;

- Лучшее исполнение в традиционном стиле R&B - HER – Fight for You;

- Лучшая R&B песня - Silk Sonic – Leave the Door Open;

- Лучший рэп-альбом - Tyler, the Creator – Call Me If You Get Lost;

- Лучшая рэп-песня - Канье Уэст и Jay-Z – Jail;

- Лучшее мелодичное рэп-исполнение - Канье Уэст и Weeknd, Lil Baby – Hurricane;

- Лучшая кантри-песня - Крис Стэплтон – Cold;

- Лучшая сольное исполнение в жанре кантри - Крис Стэплтон – You Should Probably Leave;

- Лучший латиноамериканский поп-альбом - Alex Cuba – Mendó;

- Лучший альбом в жанре música urbana - Bad Bunny – El Último Tour del Mundo;

- Лучший латиноамериканский рок или альтернативный альбом - Juane.

Победители в других номинациях доступны на официальном сайте.

Напомним, победителем в одной из категорий на церемонии Грэмми в прошлом году стал казахстанский музыкант Иманбек.

