Стали известны победители 64-й премии Грэмми
64-я престижная музыкальная премия Грэмми состоялась в Лас-Вегасе. Впервые после пандемии она прошла в полноценном формате. Трансляция велась на канале CBS.
В номинации "Запись года" победила песня Silk Sonic "Leave the Door Open". А лучшим вокальным альбомом стал "Sour" восходящей звезды Оливии Родриго.
- Лучшее выступление поп-группы/дуэта - Doja Cat и SZA – Kiss Me More;
- Лучший альбом в жанре R&B - Джезмин Салливан – Heaux Tales;
- Лучшее рэп-выступление - Baby Keem featuring Kendrick Lamar – Family Ties;
- Лучший новый артист - Оливия Родриго;
- Песня года - Silk Sonic – Leave the Door Open;
- Лучший альбом в жанре кантри - Крис Стэплтон – Starting Over;
- Лучшее сольное поп-исполнение - Оливия Родриго – Drivers License;
- Лучшая танцевальная/электронная запись - Рюфюс дю Соль – Alive;
- Лучший танцевальный/электронный альбом - Black Coffee – Subconsciously;
- Лучшее кантри-выступление группы/дуэта - Brothers Osborne – Younger Me;
- Лучшее рок-выступление - Foo Fighters – Making a Fire;
- Best metal performance - Dream Theater – The Alien;
- Лучшая песня в жанре рок - Foo Fighters - Waiting on a War;
- Лучший рок-альбом - Foo Fighters – Medicine at Midnight;
- Лучший альтернативный альбом - St Vincent - Daddy’s Home;
- Лучшее R&B выступление - Silk Sonic – Leave the Door Open и Джезмин Салливан – Pick Up Your Feelings;
- Лучшее исполнение в традиционном стиле R&B - HER – Fight for You;
- Лучшая R&B песня - Silk Sonic – Leave the Door Open;
- Лучший рэп-альбом - Tyler, the Creator – Call Me If You Get Lost;
- Лучшая рэп-песня - Канье Уэст и Jay-Z – Jail;
- Лучшее мелодичное рэп-исполнение - Канье Уэст и Weeknd, Lil Baby – Hurricane;
- Лучшая кантри-песня - Крис Стэплтон – Cold;
- Лучшая сольное исполнение в жанре кантри - Крис Стэплтон – You Should Probably Leave;
- Лучший латиноамериканский поп-альбом - Alex Cuba – Mendó;
- Лучший альбом в жанре música urbana - Bad Bunny – El Último Tour del Mundo;
- Лучший латиноамериканский рок или альтернативный альбом - Juane.
Победители в других номинациях доступны на официальном сайте.
Напомним, победителем в одной из категорий на церемонии Грэмми в прошлом году стал казахстанский музыкант Иманбек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1963324-stali-izvestny-pobediteli-64-y-premii-gremmi/