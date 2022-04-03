Вице-премьер Польши заявил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие США

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Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский в одном из последних интервью западному изданию заявил, что его страна готова для размещения американского ядерного оружия на своей территории.

Как пишет российская газета "Коммерсантъ" со ссылкой на немецкую газету Welt am Sonntag, которой дал интервью Качиньский, вице-премьер указал, что власти страны поддержали бы такую меру.

"Если американцы нас бы попросили разместить в Польше атомное оружие, мы были бы открыты для этого. Это существенно бы усилило сдерживание Москвы", - сказал польский политик.

Указывается, что он призвал США увеличить число американских военнослужащих в Европе на треть.

"Польша приветствовала бы, если бы американцы увеличили в будущем свое присутствие в Европе с нынешних 100 тыс. военнослужащих до 150 тыс.", - сказал вице-премьер.

75 тыс. солдат, по словам Качиньского, должны быть размещены на постоянной основе на восточном фланге НАТО, то есть на границах с Россией. Еще 50 тыс. солдат, по мнению политика, должны находиться в Прибалтике и Польше.

Американские военные, по мнению Качиньского, в наибольшей степени обеспечивают безопасность Польши.

Ранее власти Польши заявили о планах полностью отказаться от российского угля в апреле или мае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963278-vitse-premer-polshi-zayavil-chto-strana-gotova-razmestit-u-sebya-yadernoe-oruzhie-ssha/