Люксембург заморозил активы России на 2,5 млрд евро

Флаг Люксембурга. Фото: Ulrich Baumgarten via Getty Images

Министерство финансов Люксембурга сообщило, что они заморозили российские активы на 2,5 млрд евро.

Как заявило ведомство на своей странице в Twitter, блокировка активов была осуществлена из-за санкций Евросоюза против России.

"Глава министерства Юрико Бакес проинформировала парламент о процессе имплементации санкций Евросоюза против России в Люксембурге. На сегодняшний день операторы в Люксембурге заморозили активы на 2,5 миллиарда евро", – говорится в публикации.

Ранее заместитель министра финансов Польши Себастиан Скуза заявил, что они заморозили на своих счетах около 38 млн долларов российских активов из-за санкций.

Нидерланды также заморозили 200 млн евро российских активов из-за санкций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962691-lyuksemburg-zamorozil-aktivy-rossii-na-25-mlrd-evro/