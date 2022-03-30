Страны ЕС заявили о высылке более 40 российских дипломатов

Амстердам. Иллюстративное фото: pexels.com

Бельгия, Ирландия, Нидерланды и Чехия заявили, что высылают российских дипломатов из своих стран.

Власти Бельгии приняли решение выслать 21 российского дипломата за "шпионаж или угрозу безопасности", передает RTBF. Они должны покинуть страну в течение 15 дней.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра сообщил на своей странице в Twitter, что они также выдворяют российских дипломатов со своей территории.

"Нидерланды высылают 17 российских разведчиков, работающих в российских представительствах в Нидерландах под дипломатическим прикрытием", – заявил он.

О высылке сотрудников российского посольства сообщила и Ирландия, пишет РИА Новости.

"Четверо служащих должны покинуть страну. Это связано с тем, что их действия не соответствуют международным нормам поведения дипломатов. Мера принята в соответствии со статьей девятой Венской конвенции", – заявили в ирландском МИД.

Еще одного дипломата из России объявили персоной нон грата в Чехии. Чтобы покинуть страну, ему дали трое суток, сообщил МИД Чехии в Twitter.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры на высылку российских дипломатов из Нидерландов.

"Вся полнота ответственности за последствия этого произвола лежит на голландских властях", – цитирует ее РИА Новости.

Она отметила, что этот шаг говорит о полном отсутствии властей страны "заинтересованности в поддержании нормальных дипломатических каналов общения с Россией".

Ранее Россия выслала заместителя посла США Барта Гормана в Москве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962682-strany-es-zayavili-o-vysylke-bolee-40-rossiyskih-diplomatov/