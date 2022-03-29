Численность армии США сократится впервые за 20 лет

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Согласно пакету новых бюджетных предложений, численность американской армии впервые за 20 лет будет составлять ниже одного миллиона солдат, передает Bloomberg.

Количество человек в действующей армии США сократится с 485 тысяч до 473 тысяч, утвержденных Конгрессом за этот год. То есть это на 12 тысяч военных меньше. Таким образом, общее количество американских военнослужащих составит 998,5 тыс.

Данный шаг продиктован тем, что правительство стремится набрать только высококвалифицированных военнослужащих, которые будут соответствовать высоким стандартам. А не необходимостью высвободить средства в бюджете.

По словам официальных лиц, нехватка высококвалифицированных солдат может сказаться на национальной безопасности.

Как утверждает заместитель министра сухопутных войск США Гейб Камарильо, сокращение численности является временным. И в течение следующих пяти лет их количество будет увеличиваться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962525-chislennost-armii-ssha-sokratitsya-vpervye-za-20-let/