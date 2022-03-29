Стоимость нефти Brent упала ниже 110 долларов из-за вспышки COVID-19 в Китае

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Из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае цены на нефть марки Brent опустились ниже 110 долларов за баррель, передает Telegram-канал РБК со ссылкой на данные торгов.

Китай является крупнейшим импортером топлива.

Как свидетельствуют данные торгов, стоимость нефти марки Brent опустилась на 10,47%, а WTI - на 8,3% с начала недели.

По состоянию на 11:09 часов по времени Нур-Султана, цена июньских фьючерсов первой составила 108,07 доллара за баррель. Что касается майских фьючерсов WTI, их стоимость - 104,52 доллара.

Такие показатели связывают со вспышкой коронавируса в Китае. Известно, что с 28 марта в Шанхае объявлен самый масштабный за время пандемии локдаун.

Напомним, в начале марта цена на майский фьючерс нефти Brent превысила 118 долларов США за баррель. Такой показатель был впервые зафиксирован с 2013 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962562-stoimost-nefti-brent-upala-nizhe-110-dollarov-iz-za-vspyshki-covid-19-v-kitae/