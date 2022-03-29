Жители Шанхая в панике закупаются продуктами перед локдауном
Жители китайского города Шанхай перед введением локдауна в панике стали закупаться продуктами, опасаясь дефицита товаров, передает CNN.
В Сети набирают популярность видеоролики, снятые в супермаркетах Шанхая. После того, как власти Китая объявили о двухэтапном локдауне, жители города отправились в магазины. В некоторых супермаркетах вспыхивают потасовки, покупатели также выкладывают в социальных сетях видео с пустыми полками.
Магазины продлили часы работы, чтобы справиться с потоком покупателей.
Пользователи китайской соцсети Weibo сравнили эту ситуацию с беспорядками 1960-х годов, когда населению не хватало еды.
Внимание! Видео содержит шокирующие кадры и не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.
Отмечается, что во время объявления карантина китайские власти заверили жителей Шанхая, что обеспечат достаточное количество запасов на период локдауна. Однако некоторые горожане не уверены в том, что правительство сможет обеспечить их достаточным количеством продовольствия.
Введенный локдаун в Шанхае также привел к резкому падению мировых цен на нефть, поскольку трейдеры сделали ставку на то, что ограничения снизят спрос со стороны основного потребителя. Китай импортирует около 11 млн баррелей нефти в день.
Но акции удерживают свои позиции. Индекс Shanghai Composite завершил понедельник ростом почти на 0,1%.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962523-zhiteli-shanhaya-v-panike-zakupayutsya-produktami-pered-lokdaunom/