Байден предложил ввести 20-процентный налог для сверхбогатых американцев

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Белый дом на официальном сайте сообщил, что Байден намерен ввести минимальный 20-процентный налог для домохозяйств США стоимостью более 100 миллионов долларов.

На данный момент, по словам американского президента, в среднем сверхбогатые граждане платят примерно восемь процентов от общего дохода. В то время как средний класс отдает больший процент суммы от своего дохода.

"Пожарный и учитель платят более чем в два раза больше налогов, чем миллиардер. Это не правильно. Это не честно. И из-за этого мой бюджет содержит "минимальный налог для миллиардеров", - говорится в сообщении.

Байден отметил, что 20-процентный налог будет платить "сотая одного процента американцев".

Плюсом в данной ситуации является то, что благодаря этому сократится бюджетный дефицит примерно на 360 миллиардов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962497-bayden-predlozhil-vvesti-20-protsentnyy-nalog-dlya-sverhbogatyh-amerikantsev/