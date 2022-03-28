Азербайджан опроверг информацию о выводе войск из села в Карабахе

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Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщение Минобороны России о том, что азербайджанские военные покинули позиции в Нагорном Карабахе.

Минобороны России заявило, что Вооруженные силы Азербайджана покинули село в Нагорном Карабахе, которое они заняли накануне.

Однако азербайджанское ведомство отмечает, что информация российских военнослужащих не соответствует действительности.

"С сожалением сообщаем, что заявление МО РФ от 27 марта не соответствует действительности. Никаких изменений в позициях азербайджанской армии в селе Фаррух и на окружающих высотах, являющихся частью суверенных территорий нашей страны, не произошло. Информация об отступлении частей азербайджанской армии с этих позиций не отражает действительности", – говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

В Баку также опровергли заявление Минобороны России о том, что режим прекращения огня был нарушен Азербайджаном и что среди пострадавших есть их военные.

27 марта в министерстве обороны РФ заявили, что армия Азербайджана вошла в зону ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе и нанесла удары с беспилотников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962329-azerbaydzhan-oproverg-informatsiyu-o-vyvode-voysk-iz-sela-v-karabahe/