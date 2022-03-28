Политик из Азербайджана подтвердил, что село в Нагорном Карабахе перешло под их контроль

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Министерство иностранных дел Армении на официальном сайте сообщило, что вторжение азербайджанских сил в Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских мировторцев продолжается.

Член партии "Ени Азербайджан" Джавид Османов заявил, что село Фарух Ходжалинского района перешло под контроль азербайджанских сил, передает Report.

"Успешными дипломатическими и политическими средствами село Фарух уже перешло под полный контроль Азербайджана", - сказал Османов.

Ситуацию с селом Фарух прокомментировал также генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев в своем Twitter.

"Вот официальная карта Армении, представленная Ереваном в ООН, и расположение села Фарух (место последней напряженности). Вопрос: что делают армянские вооруженные формирования на международно-признанной суверенной территории Азербайджана?" - сказал Агаев.

Ранее министерство обороны России заявило, что армия Азербайджана вошла в зону ответственности российских миротворцев. Тем самым последние нарушили положения трехстороннего заявления глав Армении, Азербайджана и России.

Азербайджанская сторона, в свою очередь, опровергла заявление России, что они нарушили режим прекращения огня.

Кроме того, их военные не покидали село Фарух.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962410-politik-iz-azerbaydzhana-podtverdil-chto-selo-v-nagornom-karabahe-pereshlo-pod-ih-kontrol/