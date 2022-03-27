Военные Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе, заявили в МО России

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В министерстве обороны РФ заявили, что армия Азербайджана вошла в зону ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе и нанесла удары с беспилотников. Информация об этом представлена на официальном сайте оборонного ведомства России.

Сообщается, что были нарушены положения трехстороннего заявления глав Армении, Азербайджана и России.

"С 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджанской Республики, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост", - говорится в сообщении.

Также в заявлении Минобороны России говорится, что в районе Фуруха беспилотником типа "Байрактар ТБ-2" нанесено четыре удара по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха.

"В настоящее время командованием российского миротворческого контингента предпринимаются меры для урегулирования ситуации и возвращения войск в исходное положение. Азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск", - заявили в ведомстве.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана выразило сожаление в связи с заявлением МО РФ. В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан привержен трехстороннему заявлению и не нарушал его положений.

"Утром 26 марта члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку совершить диверсию против подразделений Азербайджанской армии. В результате незамедлительных мер члены незаконных армянских вооруженных формирований были вынуждены отступить", - говорится в заявлении азербайджанского министерства обороны.

В ведомстве считают, что заявление МО РФ противоречит характеру двусторонних отношений и Декларации о союзническом взаимодействии.

Также в сообщении ведомства говорится, что на территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах". а название села, упоминаемого в заявлении, не Фурух, а Фаррух.

"Министерство обороны Азербайджанской Республики призывает министерство обороны Российской Федерации в соответствии с положениями трехстороннего заявления обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с признанных международным сообществом территорий Азербайджана, не представлять в искаженной форме передвижение вооруженных сил Азербайджана в пределах суверенных территорий нашей страны, не использовать выражение "Нагорный Карабах" и правильно указывать название территорий Азербайджана", - заявили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962273-voennye-azerbaydzhana-voshli-v-zonu-otvetstvennosti-rossiyskih-mirotvortsev-v-karabahe-zayavili-v-mo-rossii/