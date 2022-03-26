Ранее закрытый Босфор вновь открыли для движения кораблей

Босфорский пролив. Фото: Ozan Guzelce/dia images/Getty Images

Босфорский пролив, ранее закрытый турецкими властями, вновь открыт для судоходства. Несколько часов назад в его водах обнаружили объект, напоминающий мину.

"Босфор открыт для судоходства", – цитирует РИА Новости представителей Главного управления береговой безопасности Турции.

Ранее власти Турции закрыли движение судов через пролив. Причиной тому послужил найденный в его водах объект, похожий на мину.

Как выяснилось, этот объект – устаревшая мина. Минобороны Турции сообщило о мерах по ее нейтрализации.

Сейчас, как пишет издание, для судоходства каких-либо проблем нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962256-bosforskiy-proliv-vnov-otkryt-dlya-sudohodstva/