Движение судов в проливе Босфор временно перекрыли

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В проливе Босфор в Турции был обнаружен предмет, напоминающий мину. Из-за этого движение судов в оба направления было приостановлено до особого распоряжения.

Министерство национальной обороны Турции сообщило в субботу, 26 марта, о нейтрализации в проливе Босфор объекта, который напоминал мину, передает ТАСС. Его, по информации издания, обнаружили рыбаки.

"После обнаружения 26 марта гражданским коммерческим судном объекта, похожего на мину, в прибрежной зоне Босфора группы подводной обороны были оперативно направлены к месту происшествия.

Объект, похожий на мину, был взят под контроль командами подводной обороны, и было предпринято вмешательство для его нейтрализации", – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили корреспондентам издания в службе береговой охраны Турции, из-за этого инцидента движение судов в оба направления было приостановлено до особого распоряжения.

Видео появилось в Telegram-канале Mash.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962243-dvizhenie-sudov-v-prolive-bosfor-vremenno-perekryli/