Самолет с президентом Польши на борту совершил аварийную посадку в Варшаве

Анджей Дуда. Фото: twitter.com/AndrzejDuda

Президент Польши Анджей Дуда не смог прибыть на встречу с американским лидером Джо Байденом: самолет, в котором он летел, экстренно посадили в Варшаве.

Как пишет РИА Новости, Дуда должен был прилететь в Жешув. Ранее на аэродроме Ясенка под Жешувом в Подкарпатском воеводстве прибыл президент США Джо Байден.

Об аварийной посадке самолета главы государства сообщил глава канцелярии Якуб Кумох.

"Имела место аварийная посадка самолета с президентом Дудой на борту. Самолет вернулся в Варшаву", — сказал Кумох.

В субботу американский лидер проведет официальную встречу с польским коллегой в Варшаве. Там же он намерен выступить с речью во дворе королевского замка.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден сегодня посетит Польшу. Он должен был встретиться с Анджеем Дудой и американскими солдатами, размещенными там.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962195-samolet-s-prezidentom-polshi-na-bortu-sovershil-avariynuyu-posadku-v-varshave/