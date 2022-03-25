"Готовы к многолетней конфронтации": КНДР подтвердила испытание новой баллистической ракеты

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Северная Корея подтвердила, что провела успешный испытательный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", передает агентство Yonhap.

Пуск был совершен по приказу лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как сообщает Центральное информационное агентство Северной Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын заявил, что они теперь "полностью готовы к многолетней конфронтации" с США.

"Новое стратегическое оружие КНДР заставит весь мир еще раз ясно осознать мощь наших стратегических вооруженных сил", - сказал Ким.

Он добавил, что любой, кто посягнет на безопасность его страны, получит отпор.

Пуск осудили южнокорейские военные. Они призвали КНДР немедленно прекратить свои действия.

Согласно данным ЦТАК, МБР точно достигла заданной цели в Японском море, пролетев 1090 километров за 4052 секунды на высоте 6042 километров.

Ранее южнокорейские военные сообщили о 12-м пуске ракеты со стороны КНДР. Затем в ответ на эти действия демонстративно провели собственные учения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962092-gotovy-k-mnogoletney-konfrontatsii-kndr-podtverdila-ispytanie-novoy-ballisticheskoy-rakety/