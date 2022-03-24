Южная Корея демонстративно провела собственные учения в ответ на запуски ракет КНДР

Иллюстративное фото: Pixabay

Южнокорейские военные в ответ на многочисленные запуски баллистических ракет со стороны Северной Кореи провели собственные учения, передает Yonhap.

Вооруженные силы Южной Кореи в четверг демонстративно провели учения с боевой стрельбой и запуском ракет, чтобы показать свою военную мощь КНДР. Они также заявили, что внимательно следят за действиями Севера.

В числе задействованных в учениях ракет числятся одна баллистическая ракета Hyunmoo-2, тактическая ракета малой дальности "земля-земля" ATACMS, Haesung-2, а также две ракеты JDAM.

Военные Южной Кореи утверждают, что отказ от диалога со стороны КНДР и запуск их баллистических ракет является "серьезным вызовом" для Юга и причиной для последних сотрудничества с США.

Ранее Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Данный запуск является 12-м с начала года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961976-yuzhnaya-koreya-demonstrativno-provela-sobstvennye-ucheniya-v-otvet-na-zapuski-raket-kndr/