КНДР выпустила снаряд в сторону Японского моря

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Северная Корея выпустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря, передает агентство Yonhap со ссылкой на сообщение Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Как предполагают представители береговой охраны Японии, неопознанный объект может быть баллистической ракетой.

Сейчас южнокорейские военные оценивают дальность и высоту полета выпущенного КНДР снаряда.

Сообщение комитета было отправлено в 14:38 по местному времени (11:38 часов по Нур-Султану) в тот же день. Данный запуск ракет является 12-м с начала года, говорится в публикации.

Позже Telegram-канал Mash, ссылаясь на береговую охрану Японии, сообщил, что ракета КНДР упала в экономической зоне страны.

Несколько дней назад Северная Корея в течение часа четырежды выстрелила из реактивных систем залпового огня в направлении Желтого моря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961923-kndr-vypustila-snaryad-v-storonu-yaponskogo-morya/