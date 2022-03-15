Обвинение запросило для Навального 13 лет колонии

Навальный. Кадр из видео: YouTube/Алексей Навальный

Оппозиционеру Алексею Навальному прокурор просит дать по совокупности 13 лет лишения свободы, передает Mash.

По делу о мошенничестве и оскорблении суда сторона обвинения просит дать Навальному 10 лет лишения свободы. Также его хотят обязать выплатить штраф в размере 1,2 млн рублей (5,5 млн тенге).

Всего, с учетом отмены условного освобождения, прокурор просит назначить ему 13 лет.

Напомним, в середине февраля Лефортовский суд начал выездное заседание в Покрове по делу Алексея Навального по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

Прокурору по этому делу была предоставлена государственная защита.

А в конце января в розыск объявили брата Навального Олега.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960845-obvinenie-zaprosilo-dlya-navalnogo-13-let-kolonii/