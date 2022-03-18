Песков прокомментировал резкие высказывания Байдена в адрес Путина

Дмитрий Песков. Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова Байдена о том, что Путин является военным преступником, являются личным оскорблением, передает РБК.

Но при этом, как говорит Песков, они не будут давать никаких "резких оценок" в ответ.

"Учитывая подобную раздражительность господина Байдена, его утомляемость, иногда забывчивость, утомляемость, которая приводит в итоге к агрессивным высказываниям, мы, наверное, не будем давать каких-то резких оценок, чтобы не вызвать большую агрессивность", - говорит пресс-секретарь Путина.

Напомним, американский президент назвал Путина военным преступником. А позже на ежегодном обеде "друзей Ирландии" заявил, что российский президент является "смертоносным диктатором" и "чистым бандитом".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961505-peskov-prokommentiroval-rezkie-vyskazyvaniya-baydena-v-adres-putina/