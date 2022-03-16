СМИ сообщили, что попавший под санкции Абрамович не может заплатить за аренду земли в Лондоне

Роман Абрамович. Фото: Chris Brunskill Ltd/Getty Images

Миллиардер Роман Абрамович еще до введения санкций передал управление компанией Norma Investments Ltd. своему соратнику, предпринимателю Давиду Давидовичу, передает РБК со ссылкой на Wall Street Journal.

Процедура передачи активов компании состоялась 24 февраля.

О том, что Давидович получил контроль над компанией, подтвердил источник газеты. Но при этом Абрамович не был предыдущим владельцем активов. Кто им был - не уточняется.

Через Norma Investments Абрамович владел долями в технологических стартапах в США, Израиле и Великобритании. Также компания связана с российским миллиардером в нескольких документах.

Недавно Великобритания наложила на Романа Абрамовича и других российских олигархов санкции. Теперь их активы на территории этой страны заморожены.

Из-за этого Абрамович не может уплатить в британскую казну 10 тысяч фунтов стерлингов за землю в Лондоне, где стоит его особняк, передает Mail Online.

Стоимость недвижимости составляет 150 миллионов фунтов стерлингов. В ней имеется 15 спален. Расположена недалеко от дома принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В случае задолженности Абрамовича могут лишить особняка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961088-smi-soobschili-chto-popavshiy-pod-sanktsii-abramovich-ne-mozhet-zaplatit-za-arendu-zemli-v-londone/