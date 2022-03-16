СМИ: Северная Корея запустила "снаряд", похожий на баллистическую ракету

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Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что Северная Корея выпустила неопознанный снаряд из района Сунан в Пхеньяне утром 16 марта, но, предположительно, вскоре после запуска он не сработал, передает агентство "Ренхап".

"Спецслужбы Южной Кореи и США дополнительно анализируют характеристики, такие как тип снаряда", – заявили в комитете.

Военные Южной Кореи выясняют, является ли этот снаряд новой межконтинентальной баллистической ракетой.

"Считается, что снаряд не достиг определенной высоты на начальном этапе (при наборе высоты)", – добавили в комитете, отметив, что снаряд, вероятно, взорвался, как только был запущен.

Отмечается, что это уже 10 запуск ракеты, произведенный Северной Кореей в этом году.

Ранее в докладе ООН сообщалось, что Северная Корея финансирует свою ракетную программу за счет украденной криптовалюты на миллионы долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960943-smi-severnaya-koreya-zapustila-snaryad-pohozhiy-na-ballisticheskuyu-raketu/