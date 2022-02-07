ООН: Ракетная программа КНДР финансируется за счет украденной криптовалюты

Жители Южной Кореи на вокзале смотрят на запуск ракеты Северной Кореей. Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Северная Корея финансирует свою ракетную программу за счет украденной криптовалюты на миллионы долларов, передает BBC со ссылкой на доклад ООН.

Согласно данным следователей, в период с 2020 по середину 2021 года кибер-преступники украли цифровых активов на сумму более 50 млн долларов. Кибератаки были направлены как минимум на три криптовалютные биржи в Северной Америке, Европе и Азии. Отмечается, что такие атаки являются "важным источником дохода" для ядерной и баллистической ракетной программы КНДР.

В отчете ООН также упоминается исследование, которое опубликовала охранная фирма Chainalysis. В документе говорится, что кибератаки могли принести Северной Корее цифровые активы на сумму до 400 млн долларов в 2021 году.

Совет Безопасности ООН запретил Северной Корее проводить ядерные испытания и запускать баллистические ракеты. Однако в отчете ООН говорится, что, несмотря на санкции, северокорейские власти продолжают развивать ракетную инфраструктуру страны.

Ранее США запросили созвать заседание Совбеза ООН в связи с пуском ракет Северной Кореей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954854-oon-raketnaya-programma-kndr-finansiruetsya-za-schet-ukradennoy-kriptovalyuty/