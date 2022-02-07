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ООН: Ракетная программа КНДР финансируется за счет украденной криптовалюты

Жители Южной Кореи на вокзале смотрят на запуск ракеты Северной Кореей
Жители Южной Кореи на вокзале смотрят на запуск ракеты Северной Кореей. Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Северная Корея финансирует свою ракетную программу за счет украденной криптовалюты на миллионы долларов, передает BBC со ссылкой на доклад ООН.

Согласно данным следователей, в период с 2020 по середину 2021 года кибер-преступники украли цифровых активов на сумму более 50 млн долларов. Кибератаки были направлены как минимум на три криптовалютные биржи в Северной Америке, Европе и Азии. Отмечается, что такие атаки являются "важным источником дохода" для ядерной и баллистической ракетной программы КНДР.

В отчете ООН также упоминается исследование, которое опубликовала охранная фирма Chainalysis. В документе говорится, что кибератаки могли принести Северной Корее цифровые активы на сумму до 400 млн долларов в 2021 году.

Совет Безопасности ООН запретил Северной Корее проводить ядерные испытания и запускать баллистические ракеты. Однако в отчете ООН говорится, что, несмотря на санкции, северокорейские власти продолжают развивать ракетную инфраструктуру страны.

Ранее США запросили созвать заседание Совбеза ООН в связи с пуском ракет Северной Кореей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1954854-oon-raketnaya-programma-kndr-finansiruetsya-za-schet-ukradennoy-kriptovalyuty/

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