В Армении вступил в силу закон, запрещающий курить в общественных местах

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В Армении с 15 марта вступил в силу закон, запрещающий курить в общественных местах, а также в ресторанах и кафе под открытым небом, передает ТАСС.

Согласно решению парламента Армении, запрет касается не только сигарет, но и их заменителей, сигар, кальяна и другой табачной продукции. Соответственно, все специализированные учреждения также будут закрыты в Армении.

"Таким образом мы пытаемся предотвратить болезни, вызванные в результате курения, а не бороться с последствиями", – заявила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

По данным Минздрава Армении, ежегодно более 5 500 человек в стране умирают в результате болезней, вызванных курением.

Ранее правительство Новой Зеландии заявило, что запретит в продажу сигареты и другие табачные изделия лицам, рожденным после 2008 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960782-v-armenii-vstupil-v-silu-zakon-zapreschayuschiy-kurit-v-obschestvennyh-mestah/