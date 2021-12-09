Новая Зеландия запретит продажу сигарет людям, рожденным после 2008 года

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Правительство Новой Зеландии запретит в продажу сигареты и другие табачные изделия молодому поколению, передает Би-би-си.

Власти Новой Зеландии хотят создать в будущем общество, которое свободно от табачного дыма. Поэтому новая мера является частью масштабных действий, направленных против курения.

Если соответствующий закон будет принят, продажа сигарет и других табачных изделий лицам, рожденным после 2008 года, будет запрещена в стране.

"Это поможет людям бросить курить или перейти на менее вредные продукты и значительно снизит вероятность того, что молодые люди станут зависимыми от никотина", - сказала профессор Джанет Хук из Университета Отаго.

Страна имеет амбициозную цель снизить количество курящих в стране до пяти процентов к 2025 году. А впоследствии и вовсе свести этот показатель к нулю. И пока наблюдается успешная тенденция снижения числа курящих в стране.

К примеру, на данный момент в Новой Зеландии курят примерно 13 процентов населения. Этот показатель 10 лет назад составлял 18 процентов. Но что касается коренного народа маори, сейчас число курящих их представителей достиг 31 процента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946101-novaya-zelandiya-zapretit-prodazhu-sigaret-lyudyam-rozhdennym-posle-2008-goda/