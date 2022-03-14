Китай назвал ложью информацию о запросе Россией военной помощи

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Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал ложью информацию о том, что Россия запросила военную помощь у КНР, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что Россия запросила у Китая военную помощь, включая беспилотники.

Наряду с этим советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан выразил опасение, что Пекин может оказать "крупномасштабную" помощь Москве, чтобы та смогла обойти американские санкции.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что информация о запросе у них военной помощи со стороны России является ложной.

"Соответствующие сообщения, распространяемые американской стороной, являются ложной информацией", - сказал дипломат.

Напомним, ранее стало известно, что США пересмотрят торговую политику в отношении Китая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960613-kitay-nazval-lozhyu-informatsiyu-o-zaprose-rossiey-voennoy-pomoschi/